“È stata una partita incredibile, sono molto contento ovviamente e vediamo alla prossima come va”. Così Jannik Sinner dopo aver vinto con il minimo sforzo contro Alexander Zverev e aver ottenuto la qualificazione alle semifinali delle Atp Finals 2025. L’azzurro ha giocato una partita pulita ordinata, ha faticato con la seconda vincendo pochissimi punti, ma ha giocato da campione i punti decisivi, soprattutto quando ha concesso palle break al tedesco.

Dopo il match, nella classica intervista in mezzo al campo, Sinner ha voluto complimentarsi con Musetti, divertendo il pubblico presente: “Ho servito bene, non ci sono stati tanti scambi, non c’è stato lo stesso livello che c’è stato ieri sera con Lorenzo (ride, ndr)”, ha dichiarato in riferimento al match giocato da Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur ventiquattro ore prima.

Sinner ha poi proseguito: “C’è tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza e come si arriva a questo evento. Ultimamente ho giocato tanto e bene, quindi mi sento meglio anche nei punti importanti. Grazie mille a tutti, il pubblico è stato fantastico”.

“Numero uno? Ho fatto il mio, ho giocato una stagione incredibile”

Successivamente Sinner è intervenuto anche ai microfoni Rai: “Nei punti importanti ho servito bene, con Zverev è sempre difficile perché serve bene e se ti brekka è difficile recuperare. Nel secondo set mi sono sentito anche meglio in campo e quindi è stato più semplice”.

Poi ha chiuso parlando della sfida tra Musetti e Alcaraz che può valere anche il primo posto nel ranking: “Musetti-Alcaraz? Io il mio l’ho fatto quest’anno, ho giocato una stagione incredibile. Se arriverà primo Alcaraz se lo merita, così come lo merito io. A prescindere dal numero uno, è un torneo speciale. Ieri Lorenzo ha giocato una partita incredibile e speriamo sia una partita bella da vedere”.