Napoli, Conte assente all’allenamento a Castel Volturno: si è preso qualche giorno libero. La nota del club

Il tecnico si è preso tempo fino a lunedì prossimo: una sorta di mini-ferie già programmata tempo fa con la società
Antonio Conte non ha diretto l’allenamento del Napoli oggi a Castel Volturno. Dopo i giorni di riposo concessi per via della pausa Nazionali, la squadra partenopea ha svolto la prima seduta dopo il pesante ko in campionato a Bologna. Molti senatori e big sono assenti, ma l’allenamento poteva essere anche la prima occasione di un confronto tra il tecnico e la squadra, dopo le sue parole durissime in conferenza stampa. Invece Conte è assente: era successo raramente da quando è il tecnico del Napoli. Ma non c’è nessun caso: Conte si è preso qualche giorno libero, “come già programmato e concordato da tempo con il club”, si legge in una nota ufficiale.

“Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico”: comincia così il comunicato del tempo. Poi il chiarimento, visto che l’assenza di Conte all’allenamento aveva già scatenato voci e dietrologie: “Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre“.

In altre parole, Conte si è preso qualche giorno di riposo e rientrerà a Castel Volturno solamente tra una settimana, quando appunto la squadra sarà di fatto al completo, finiti gli impegni con le Nazionali. Una sorta di mini-ferie che è stata programmata dal tecnico con la società già da tempo. Resta però la stranezza per una decisione che forse in questo momento poteva essere modificata. Soprattutto per quel che è accaduto negli ultimi giorni: le polemiche infiammate dal tecnico e poi le voci di dimissioni smentite sul nascere proprio da Aurelio De Laurentiis. In questa settimana era atteso un chiarimento con lo spogliatoio e si era parlato anche di un incontro con la dirigenza, che in realtà non è mai stato nei piani, per i vari impegni già presi da entrambi. Quelli di Conte prevedono appunto una settimana di stacco. Poi tornerà a Napoli, per rituffarsi nell’ambiente azzurro e provare a dare una sterzata alla stagione.

