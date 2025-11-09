Il Napoli cade a Bologna. I rossoblù dominano contro la squadra di Antonio Conte, trovano il primo gol all’alba del secondo tempo con Dallinga e poi consolidano il vantaggio al 66esimo con il colpo di testa di Lucumì. Nonostante l’impegno in Europa League successivo a quello del Napoli in Champions, l’undici di Vincenzo Italiano è parso più pimpante e convincente tra le mura amiche del Dall’Ara: i tre punti valgono per il Bologna il sorpasso sulla Juventus al quinto posto, ma a un solo punto dal Napoli, che resta a quota 22 punti come il Milan.

Il Napoli pare un fantasma: 4 tiri totali, appena uno verso la porta, senza essere mai pericoloso nonostante lunghe fasi di possesso palla. Mancano equilibrio e furia agonistica, elementi cardine del pensiero di Conte. Da diverse settimane il tecnico leccese rilancia polemiche e attacchi in conferenza stampa, che però oggi non sono serviti a compattare la squadra campione d’Italia. Che ha la scusante degli infortuni, ma poco altro. Il Bologna in casa non batteva i partenopei da maggio 2019, ora fa un grande balzo in avanti in termini di consapevolezza e autostima. Al contrario di quel che sta succedendo a Conte, il doppio impegno per ora non toglie linfa alla squadra di Italiano, che è imbattuta da metà settembre.

Le parole di Antonio Conte

Sono considerazione che fa lo stesso Antonio Conte nel post-partita: “Dispiace constatare che loro avevano più energia in tutto, più voglia, più entusiasmo. Ci deve far riflettere”, dice ai microfoni di Dazn. Poi aggiunge: “È la quinta sconfitta da inizio anno, significa che c’è da fare delle riflessioni. Il problema è che loro hanno giocato giovedì ma sembravano avvelenati. Noi abbiamo fatto il compitino, poi ci siamo sciolti”. Secondo Conte, l’energia del Napoli non è più quella della passata stagione. È un concetto che ribadisce più volte: “Io sono preoccupato. Noi non dobbiamo mai dimenticare a Napoli che dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi. Questo secondo non è stato di grande insegnamento“. E poi ancora: “Quest’anno stiamo continuando a lavorare, però dobbiamo chiederci come: con l’entusiasmo e la voglia giusta, oppure crogiolandosi sul fatto che abbiamo vinto e ci indicano come favoriti? Sicuramente è cambiata l’energia, i ragazzi sanno benissimo cosa penso. Mi dispiace che non sto riuscendo a invertire la rotta con il mio lavoro”, conclude Conte.

Il riassunto di Bologna-Napoli

Il primo tempo si apre con l’infortunio al portiere Skorupski, ma per il debuttante Pessina non sarà una partita particolarmente complessa. Il Napoli si limita a difendersi e ad affidarsi alle rare ripartenze che però non producono effetti. Al 50esimo lo sforzo dei rossoblù viene ripagato: grande giocata di Cambiaghi, entrato in avvio di secondo tempo per l’acciaccato Rowe, che serve Dallinga lesto nell’anticipare Rrahmani nell’area piccola e depositare in rete. Il Napoli prova a reagire ma è scomposto e si innervosisce, Hojlund marcato stretto, rischia l’espulsione per una gomitata. La squadra si sfilaccia e il Bologna raddoppia al 66′ con la rete di Lucumi bravo a staccare d testa su una splendida azione di Holm. Poi il Bologna controlla e chiude senza rischi. Il Napoli invece incassa il terzo ko in campionato, il secondo in meno di un mese, e si affida alla sosta per ritrovare le forze.