Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 11:49

“Allegri non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti”: il racconto di Bressan

di F. Q.
L'ex centrocampista è stato compagno di squadra dell'attuale allenatore del Milan a Cagliari, nel 1995: "Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti"
“Allegri non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti”: il racconto di Bressan
Icona dei commenti Commenti

“Allegri ci raccontò la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio”. A parlarne è Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina tra le tante. Bressan incrociò Massimiliano Allegri a Cagliari nel 1995, entrambi ai tempi calciatori, entrambi centrocampisti. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Bressan ha rivelato quella volta in cui Allegri lo portò a scommettere sui cavalli (“li conosceva tutti”), ma soprattutto quando decise di non presentarsi all’altare il giorno del suo matrimonio.

Così Bressan ricorda Allegri: “Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti. E ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti: ‘A me non andava più di sposarmi‘”, ha spiegato Bressan.

Tra gli amici ed ex compagni di squadra di Bressan c’è anche Daniele Adani, che proprio con Allegri qualche anno fa – in diretta a Sky – ebbe una discussione. Adani tempo fa ha rivelato di aver portato la Coppa Italia vinta nel 2001 con la Fiorentina (in quella squadra c’era appunto anche Bressan) a casa di una ragazza per dei giochi erotici. “In effetti sì, la coppa sparì! Non ricordo molto di quella serata: c’erano fiumi di alcol. Lele, comunque, era già un malato di calcio. E non era scarso, anzi: contro l’Arsenal annullò davvero Overmars. Sui social ripropongono sempre lo stesso video dove l’olandese lo salta secco, ma lo limitò alla grande”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione