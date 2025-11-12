“Allegri non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti”: il racconto di Bressan

“Allegri ci raccontò la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio”. A parlarne è Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina tra le tante. Bressan incrociò Massimiliano Allegri a Cagliari nel 1995, entrambi ai tempi calciatori, entrambi centrocampisti. Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Bressan ha rivelato quella volta in cui Allegri lo portò a scommettere sui cavalli (“li conosceva tutti”), ma soprattutto quando decise di non presentarsi all’altare il giorno del suo matrimonio.

Così Bressan ricorda Allegri: “Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti. E ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti: ‘A me non andava più di sposarmi‘”, ha spiegato Bressan.

Tra gli amici ed ex compagni di squadra di Bressan c’è anche Daniele Adani, che proprio con Allegri qualche anno fa – in diretta a Sky – ebbe una discussione. Adani tempo fa ha rivelato di aver portato la Coppa Italia vinta nel 2001 con la Fiorentina (in quella squadra c’era appunto anche Bressan) a casa di una ragazza per dei giochi erotici. “In effetti sì, la coppa sparì! Non ricordo molto di quella serata: c’erano fiumi di alcol. Lele, comunque, era già un malato di calcio. E non era scarso, anzi: contro l’Arsenal annullò davvero Overmars. Sui social ripropongono sempre lo stesso video dove l’olandese lo salta secco, ma lo limitò alla grande”.