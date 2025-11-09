Forse per la prima volta in questa stagione il tecnico è deluso dal suo Milan: aveva chiesto una prova di maturità e doveva celebrare la vittoria numero 100 in rossonero. Invece con il Parma è finita 2 a 2

Festa e pausa rovinate. Il Milan frena al Tardini, non andando oltre il 2-2 con il Parma nonostante un doppio vantaggio firmato da Saelemaekers e Leao. Tutto sembrava procedere perfettamente nella testa di Max Allegri. Aveva chiesto ai rossoneri una prova di maturità, dopo le frenate contro Cremonese e Pisa. Aveva chiesto i tre punti, per andare alla sosta con una situazione di classifica ottima e tanta serenità. Sembrava avere in mano la vittoria, con annessa celebrazione: sarebbe stato il suo successo numero 100 sulla panchina del Milan. Invece tutto è improvvisamente evaporato. E, forse per la prima volta in questa stagione, Allegri è parso furioso e deluso a fine gara.

“Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati“, dice il tecnico livornese a Sky. La rimonta dei ducali è firmata da una magia di Bernabè nel recupero del primo tempo e poi dal gol di Del Prato nella ripresa. “Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48′, la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità”, attacca Allegri. Che però non ne fa una questione di singoli: “L’errore di Estupinan? Rientrava da un infortunio. Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell’altro”.

” Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette“, ribadisce poi Allegri. Che insiste sulla gravità della rimonta subita, contro un Parma che fino a sabato aveva il peggior attacco d’Europa: “In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite”.