Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 8:42

Tragedia alle Atp Finals, morti due spettatori: uno al Fan Village, l’altro durante il match di Musetti

di F. Q.
Duplice lutto nella giornata di lunedì 10 novembre; entrambi sono stati trasportati all'ospedale Molinette, ma non c'è stato nulla da fare
Tragedia alle Atp Finals, morti due spettatori: uno al Fan Village, l’altro durante il match di Musetti
Icona dei commenti Commenti

Duplice tragedia alle Atp Finals 2025 in corso a Torino: nella giornata di lunedì 10 novembre due spettatori sono morti. Il primo, un uomo di 70 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al Fan Village di piazza d’Armi: il personale medico del 118 presente sul posto ha tentato di rianimarlo e il 70enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, ma non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo, durante il match all’Inalpi Arena tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, anche un uomo di 78 anni ha accusato un malore sugli spalti. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari che prestano servizio in tribuna e l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza sempre al Molinette. Anche in questo caso, però, la corsa in ambulanza è risultata vana. La notizia del decesso si è diffusa dopo la fine del match che ha visto Musetti cedere in due set al tennista americano.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione