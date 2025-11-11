Duplice tragedia alle Atp Finals 2025 in corso a Torino: nella giornata di lunedì 10 novembre due spettatori sono morti. Il primo, un uomo di 70 anni, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava al Fan Village di piazza d’Armi: il personale medico del 118 presente sul posto ha tentato di rianimarlo e il 70enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, ma non c’è stato nulla da fare.

Poco dopo, durante il match all’Inalpi Arena tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, anche un uomo di 78 anni ha accusato un malore sugli spalti. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari che prestano servizio in tribuna e l’uomo è stato poi trasportato d’urgenza sempre al Molinette. Anche in questo caso, però, la corsa in ambulanza è risultata vana. La notizia del decesso si è diffusa dopo la fine del match che ha visto Musetti cedere in due set al tennista americano.