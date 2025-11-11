Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 16:23

“Mi chiedono sempre se sono io, ma mai come stanno le mie ginocchia. Sono appese a un filo”: Marion Jones non riesce quasi più a scendere le scale

di F. Q.
L'ex sprinter statunitense fatica a camminare a causa della neuromielite ottica, una rara malattia autoimmune del sistema nervoso centrale
“Mi chiedono sempre se sono io, ma mai come stanno le mie ginocchia. Sono appese a un filo”: Marion Jones non riesce quasi più a scendere le scale
Icona dei commenti Commenti

È stata la donna più veloce del mondo, oggi Marion Jones fatica a camminare a causa della neuromielite ottica, una rara malattia autoimmune del sistema nervoso centrale che colpisce il nervo ottico ma spesso anche il midollo spinale. L’ex sprinter statunitense, 50 anni compiuti il 12 ottobre, è tornata a far parlare di sé per le sue condizioni di salute dopo un video pubblicato sul proprio profilo Instagram dove mostra tantissime difficoltà a scendere le scale a causa della malattia infiammatoria autoimmune che le ha danneggiato le cellule nervose.

La parte del corpo più colpita fin qui sono le due ginocchia, tanto che nel video si percepisce la fatica a scendere le scale, poggiata al corrimano e facendo un gradino alla volta lateralmente. “Mi chiedono sempre: ‘Sei Marion Jones, colei che un tempo è stata la donna più veloce del mondo?’. Ma mai: ‘Come stanno le tue ginocchia?’. Le mie ginocchia sono appese a un filo, gente. Ma siamo ancora in piedi”, ha scritto sui social l’ex velocista statunitense nel video in questione.

Marion Jones scrisse la storia alle Olimpiadi di Sydney 2000 dove conquistò cinque medaglie, tre d’oro e due di bronzo. Dopo alcuni anni fu travolta dallo scandalo doping e quei trionfi gli furono revocati. Successivamente finì in galera, con non poche difficoltà economiche. Nel 2020 la diagnosi: neuromielite ottica. Da lì cominciarono le prime difficoltà a camminare. Oggi si mostra sorridente sui social nonostante i problemi e prova a sdrammatizzare con diversi video.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione