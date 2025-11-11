Si è avvicinato a un gruppo di ebrei ortodossi americani che stavano aspettando il treno, quando si è scagliato con violenza contro uno di loro, colpendolo con calci e pugni, fino ad attingerlo alla testa con un oggetto contundente in suo possesso. Un cittadino pakistano di 25 anni, con precedenti, è stato arrestato alla Stazione Centrale di Milano per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Era appena arrivato in stazione a bordo di un treno. Alcuni viaggiatori presenti hanno tentato di intervenire per offrire un riparo all’aggredito. Immediatamente, richiamato dalla folla, un addetto alla sicurezza di FS Security ha avvertito la Centrale Operativa di Polfer. Le pattuglie della Polizia Ferroviaria, poco distanti, sono intervenute subito e hanno bloccato l’aggressore. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che l’uomo, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, ha cominciato dapprima ad inveire, per poi colpire violentemente con pugni e calci la vittima, fino a ferirlo al capo. Quest’ultima è stata portata in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. Il pakistano fermato, appena giunto a Milano a bordo di un convoglio ferroviario, è stato arrestato.