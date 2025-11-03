“Lasciamo stare gli arbitri. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto”: Conte attacca ancora l’Inter

L'allenatore partenopeo ha tenuto un vero e proprio show in conferenza stampa: "Io parlo di realtà dei fatti, non di cose ipotetiche"

“Gli arbitraggi europei superiori a quelli della Serie A? Lasciamo stare gli arbitri, appena qualcuno solleva un problema vedete che li mandiamo in confusione. Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto e di più”. Tra gli argomenti toccati durante lo show di Antonio Conte in conferenza stampa c’è anche quello relativo agli arbitri. L’allenatore del Napoli – in ogni sua conferenza stampa dal post Inter – ha sempre parlato dei direttori di gara, alludendo alle parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta dopo il rigore (ritenuto da Rocchi un “non rigore”) fischiato per fallo su Di Lorenzo.

E Conte non perde mai occasione per rimarcare l’intervento del presidente nerazzurro: “Cerchiamo di stare sereni e di credere in un’attenzione equilibrata da parte degli arbitri, dispiace perché a volte vedi come il sistema veramente non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento vedete cos’è successo”. Lo ha fatto anche alla vigilia di un match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il tecnico leccese ha insistito, lanciando ancora frecciatine all’Inter e a Marotta: “Io parlo di realtà dei fatti, non di cose ipotetiche – ha aggiunto – Cerchiamo di lasciarli tranquilli sperando che facciano attenzione. Io a volte faccio fatica a capire, richiamare l’arbitro al monitor non significa che c’è assolutamente un errore e che l’arbitro deve sentirsi in dovere di cambiare decisione”. Poi un ultimo messaggio: “Facciamo attenzione perché è molto debole la situazione, bisogna cercare di essere quanto più collaborativi ma collaborativi nella maniera giusta, non come ho visto in passato”.

Una conferenza stampa infuocata quella del tecnico partenopeo, che ha prima criticato chi parlava di calendario facile, poi chi “vede sempre il bicchiere mezzo vuoto” e infine anche l’accusa più o meno velata all’Inter. Un modus operandi a cui Conte ci ha abituati anche negli anni scorsi: cercare di distogliere l’attenzione dalla squadra, facendola ricadere su sé stesso e sugli avversari, in modo da provare a isolare la propria squadra in momenti non semplicissimi.