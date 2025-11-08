Lorenzo Musetti perde una finale folle aell’Atp 250 Atene contro Novak Djokovic, ma subito dopo riceve la notizia più bella: la sua rincorsa verso le Atp Finals 2025 non è stata vana. Il 38enne serbo infatti ha comunicato che non sarà presente a Torino e Musetti prenderà il suo posto, in quanto prima riserva. Il primo indizio era arrivato subito dopo la fine del match, grazie alla frase pronunciata a rete da Djokovic, durante l’abbraccio con Musetti. “Non vado a Torino, stai tranquillo”: dal labiale, questo sembra il concetto comunicato dal serbo all’azzurro, che ha reagito con un sorriso. Poco dopo è arrivata anche la conferma ufficiale: Djokovic non sarà a Torino, ufficialmente per un “infortunio alla spalla“. A questo punto, classifica Race alla mano, è il canadese Felix Auger-Aliassime l’ottavo tennista qualificato per le Finals di Torino, mentre Musetti da prima riserva entra in gioco subito al posto di Djokovic.

Djokovic ha vinto il torneo da lui stesso organizzato nella capitale greca dopo una battaglia lunga tre set e tre ore: 4-6, 6-3, 7-5 il punteggio finale. Per il serbo è il 101esimo titolo della sua incredibile carriera. A meno due da Roger Federer, che ormai è nel mirino. Un sogno sfumato per Musetti, che ci ha provato fino alla fine, giocando una grande partita: l’azzurro però non riesce a tornare al successo che gli manca da tre anni, nel corso dei quali ha perso sei finali. Quest’ultima era cominciata nel migliore dei modi, grazie a un primo set vinto con grande autorità. Nel secondo parziale però è arrivata la reazione di Djokovic. Il terzo, invece, poteva prendere qualsiasi direzione: per due volte il serbo è stato in vantaggio di un break e per due volte Musetti ha reagito, recuperando anche sul 5-4. Poi però ha di nuovo perso la battuta e alla terza occasione Djokovic non ha più sbagliato: game vinto a zero, maglia strappata ed ennesimo trionfo.

Ma a Musetti resta la gioia più grande: la prima presenza alle Atp Finals, in Italia, a Torino. Il carrarino già lo sapeva durante la premiazione, glielo ha comunicato direttamente Djokovic. Che poi ha scritto sui social: “Non vedevo davvero l’ora di gareggiare a Torino e di dare il massimo, ma dopo la finale di oggi ad Atene, sono triste nel comunicare che dovrò ritirarmi a causa di un infortunio in corso. Mi dispiace davvero per i tifosi che speravano di vedermi giocare: il vostro sostegno significa tantissimo. Auguro a tutti i giocatori un torneo fantastico e non vedo l’ora di tornare presto in campo con tutti voi!”.