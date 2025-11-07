Il mondo FQ

Musetti rischia ma va in finale ad Atene: contro Djokovic si gioca il posto alle Atp Finals di Torino

di Daniele Fiori
Il carrarino batte lo statunitense Sebastian Korda dopo aver annullato un match point. Deve sfatare il tabù finali per guadagnarsi la qualificazione, ma di fronte c'è il campione serbo
Lorenzo Musetti supera in tre set lo statunitense Sebastian Korda ed è finale al torneo Atp 250 di Atene. Manca solo una vittoria per guadagnarsi l’ultimo posto disponibile per le Atp Finals 2025 di Torino. Di fronte però c’è l’avversario peggiore possibile: Novak Djokovic, padrone di casa del torneo greco, da lui stesso organizzato.

All’azzurro serve vincere la finale del torneo in programma sabato 8 novembre per superare Auger Aliassime nella classifica Race e prendere un jet in direzione Torino, dove lo attendono Jannik Sinner e gli altri big del tennis. Djokovic invece è già qualificato alle Finals, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la sua partecipazione. Se il 38enne campione serbo dovesse vincere Atene e poi dare forfait a Torino, Musetti sarebbe comunque qualificato al suo posto, insieme al canadese Auger Aliassime.

Musetti ha vinto la semifinale contro Korda con il punteggio di 6-0 5-7 7-5. Quel primo set dominato aveva illuso, poi è stata battaglia, conclusa dopo due ore e 20 minuti. Il carrarino ha dovuto anche annullare un match point, sotto 5 a 4 nel terzo set. Poi ha tenuto il servizio ai vantaggi e subito dopo si è preso il break decisivo che vale la decima finale in carriera. In questo 2025 però ne ha già perse due, senza vincere nessun titolo. Ora a Musetti serve alzare al cielo un trofeo per guadagnarsi la prima partecipazione alle Atp Finals. Che per l’Italia sarebbe storica, vista la presenza già di Jannik Sinner.

Musetti-Djokovic, orario e dove vederla in tv

La finale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic è in programma sabato 8 novembre alle 16 ora italiana. Viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma NOW (è disponibile in streaming anche su Sky Go).

