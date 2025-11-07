Musetti rischia ma va in finale ad Atene: contro Djokovic si gioca il posto alle Atp Finals di Torino

Lorenzo Musetti supera in tre set lo statunitense Sebastian Korda ed è finale al torneo Atp 250 di Atene. Manca solo una vittoria per guadagnarsi l’ultimo posto disponibile per le Atp Finals 2025 di Torino. Di fronte però c’è l’avversario peggiore possibile: Novak Djokovic, padrone di casa del torneo greco, da lui stesso organizzato.

All’azzurro serve vincere la finale del torneo in programma sabato 8 novembre per superare Auger Aliassime nella classifica Race e prendere un jet in direzione Torino, dove lo attendono Jannik Sinner e gli altri big del tennis. Djokovic invece è già qualificato alle Finals, ma non ha ancora annunciato ufficialmente la sua partecipazione. Se il 38enne campione serbo dovesse vincere Atene e poi dare forfait a Torino, Musetti sarebbe comunque qualificato al suo posto, insieme al canadese Auger Aliassime.

Musetti ha vinto la semifinale contro Korda con il punteggio di 6-0 5-7 7-5. Quel primo set dominato aveva illuso, poi è stata battaglia, conclusa dopo due ore e 20 minuti. Il carrarino ha dovuto anche annullare un match point, sotto 5 a 4 nel terzo set. Poi ha tenuto il servizio ai vantaggi e subito dopo si è preso il break decisivo che vale la decima finale in carriera. In questo 2025 però ne ha già perse due, senza vincere nessun titolo. Ora a Musetti serve alzare al cielo un trofeo per guadagnarsi la prima partecipazione alle Atp Finals. Che per l’Italia sarebbe storica, vista la presenza già di Jannik Sinner.

Musetti-Djokovic, orario e dove vederla in tv

La finale dell’ATP 250 di Atene tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic è in programma sabato 8 novembre alle 16 ora italiana. Viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e sulla piattaforma NOW (è disponibile in streaming anche su Sky Go).