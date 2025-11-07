Attiviste vestite da gallina e unicorno alla Conferenza sulle dipendenze del governo: fermate dalla polizia

Flash mob di +Europa e Meglio Legale davanti all’Auditorium della Tecnica a Roma dove è in corso la conferenza nazionale sulle dipendenze organizzata dal governo. Presente all’iniziativa il segretario di +Europa Riccardo Magi, la vicesegretaria di +E Antonella Soldo, e Raffaella Stracciarini di Meglio Legale. Gli attivisti, che indossavano costumi gonfiabili di animali – una aquila, una mucca, una gallina e un unicorno – hanno cercato di raggiungere l’Auditorium ma sono stati bloccati da un nutrito gruppo di agenti delle Forze dell’Ordine in Largo Gandhi, a poca distanza dal luogo della conferenza e poi identificati. “Questa conferenza non celebra il successo della lotta alla droga ma certifica il fallimento delle politiche proibizioniste portate avanti dal governo”, ha spiegato Magi. “Visto che organizzazioni come Meglio Legale che pure sono accreditate all’Onu sono state respinte dalla Conferenza sul governo – ha spiegato Soldo – volevamo rappresentare pacificamente il nostro dissenso. In modo nonviolento con costumi da animali fantastici per sottolineare che ad essere poco seria è la politica sulle droghe di questo governo”. Gli attivisti di +Europa e Meglio legale hanno mostrato cartelli “la vostra guerra alla droga non è una cosa seria”