Attivisti di Animal Equality aggrediti da una cliente dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano – Video

Durante una protesta pacifica davanti all’Excelsior Hotel Gallia di Milano, gli attivisti di Animal Equality, sono stati aggrediti da una cliente dell’albergo. Il gruppo protestava per chiedere il rispetto dell’impegno cage-free da parte della catena di hotel Marriott International, proprietaria dell’hotel in questione, quando una signora, dal balcone al quarto piano, ha iniziato a lanciare oggetti verso gli attivisti: sali da bagno, flaconi di bagnoschiuma, saponette, pannolini sporchi e infine secchiate d’acqua. Successivamente l’ospite dell’albergo è scesa in strada e ha tentato di aggredire il gruppo, venendo fermata dai bodyguard dell’hotel e dalle forze dell’ordine. Rientrata in camera, la signora ha ripreso a lanciare oggetti, tra cui una bottiglia di vetro piena d’acqua che si è frantumata a pochi centimetri dagli attivisti. In seguito, è stata identificata dalle forze dell’ordine.

“L’aggressione nei confronti dei nostri attivisti è grave, ma purtroppo non è la prima: chi si batte per i diritti degli animali subisce costantemente censura e minacce. Noi però non ci fermiamo: Marriott International è chiamato a rispettare il proprio impegno e a fare la propria parte per milioni di galline allevate in gabbia, di cui ha il potere di ridurre la sofferenza pubblicando una policy chiara per smettere di rifornirsi di uova provenienti da questo tipo di allevamento. Ci aspettiamo che questo gesto venga condannato anche dall’azienda.” dichiara Ombretta Alessandrini, responsabile della Campagne di Animal Equality Italia.