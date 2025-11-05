“Djokovic alle Atp Finals? Non so chi gliel’abbia detto”: il serbo smentisce l’annuncio di Binaghi. Salgono le speranze di Musetti

Il presidente della Fitp aveva confermato la presenza del 38enne, ma lui ora nega e mette in dubbio la sua partecipazione. Se dovesse dare forfait, l'italiano sarebbe certo della qualificazione a Torino

“Non so da dove abbia avuto questa informazione, non da me“. Così si è espresso Novak Djokovic in riferimento alle parole di Angelo Binaghi, presidente della Fitp che nelle scorse ore aveva confermato la presenza del serbo alle Atp Finals 2025 in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. “Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”, aveva dichiarato Binaghi. “Deciderò dopo Atene”, ha ribattuto il serbo dopo la vittoria all’esordio contro Alejandro Tabilo all’Atp 250 nella città greca, spostato dallo stesso Djokovic da Belgrado.

Se Djokovic dovesse arrivare in finale, la sua scelta arriverebbe quindi sabato (giorno della finale), a meno di 24 ore dall’inizio del torneo tra i migliori otto del mondo. La sensazione è che queste partite serviranno a Djokovic per prendere una decisione definitiva, ma la smentita alimenta sicuramente le speranze di Lorenzo Musetti. L’azzurro sta giocando nello stesso torneo – fa il suo esordio oggi, 5 novembre, contro Stan Wawrinka – per provare a essere certo della qualificazione alle Finals: in caso di vittoria l’italiano infatti supererebbe Auger-Aliassime, che invece a Metz ha dato forfait dopo la finale a Parigi contro Sinner. Musetti salirebbe a 3935 punti e scavalcherebbe il collega canadese, che ha finito l’anno a 3845. Ma se Djokovic – oggi quarto nella Race verso Torino – dovesse rinunciare, per entrambi arriverebbe la qualificazione aritmetica.

“L’unica cosa che ho segnato nel mio programma prima degli Australian Open 2026 è il 250 di Atene“, aveva dichiarato il serbo a ottobre, snobbando le Atp Finals. Lo scorso anno annunciò la rinuncia al torneo di Torino un giorno prima del sorteggio (che quest’anno si svolgerà domani, giovedì 6 novembre). Più volte ha dichiarato di voler dosare le energie e di concentrarsi soltanto sugli slam: quest’anno ha infatti giocato 12 tornei, 13 con quello di Atene. Adesso – a quattro giorni dall’inizio delle Finals e a 24 ore dal sorteggio – non ha ancora sciolto le riserve: Musetti e Auger-Aliassime sperano.