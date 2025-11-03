Novak Djokovic giocherà le Atp Finals a Torino: arriva la conferma di Binaghi. Cosa cambia per Musetti

“Abbiamo la conferma che Djokovic giocherà a Torino”. Brutte notizie per Lorenzo Musetti in ottica Atp Finals: Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ha confermato a La politica del pallone su Rai gr Parlamento la partecipazione del campione serbo al torneo tra i migliori otto. Per Torino e lo spettacolo è una bella notizia. Meno per il carrarino, non perché Djokovic (quarto nella Race) sia diretto avversario per la qualificazione di Musetti, ma perché in caso di forfait del sette volte campione Wimbledon, sia Musetti che Auger-Aliassime si sarebbero qualificati alle Finals.

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel ha poi parlato proprio di Lorenzo Musetti: “Merita di entrarci di diritto, credo sarebbe successo anche l’anno scorso ma lui ha sacrificato la sua programmazione per poter vincere la medaglia alle Olimpiadi e di questo gli va dato atto”. Nella passa stagione infatti Musetti non giocò diversi tornei per prepararsi alle Olimpiadi e non si qualificò per poco più di mille punti: “È stata una scelta molto nobile, che a fine anno non gli ha fatto raggiungere la posizione che meritava. E credo che per compensazione debba avere quel pizzico di fortuna che gli serve per arrivare alle Finals quest’anno”, ha spiegato Binaghi.

Intanto le Atp Finals saranno decisive per decretare chi terminerà l’anno tennistico al numero uno nel ranking Atp. Se Sinner dovesse vincere, dovrebbe sperare in un altro flop di Alcaraz. Se lo spagnolo dovesse vincere tre partite, infatti, sarebbe certo di chiudere il 2025 in testa al ranking a prescindere dal risultato dell’altoatesino. “Avevamo detto che le Atp Finals di quest’anno sarebbero potute essere decisive per stabilire il campione del mondo di fine anno e così sarà. Credo siano momenti e occasioni incredibili per lo sport italiano – ha aggiunto – non dimentichiamo che per il secondo anno di fila abbiamo qualificato tutti i nostri giocatori e giocatrici nei tornei delle Finals”.

Atp Finals, Djokovic ci sarà: cosa serve a Musetti per qualificarsi

Vista la partecipazione di Novak Djokovic – che per un periodo si pensava potesse rinunciare – adesso Lorenzo Musetti ha un solo modo per giocare a Torino e fare la storia del tennis italiano con Sinner: vincere l’Atp 250 di Atene. Salirebbe a 3935 punti e scavalcherebbe il collega canadese, che ha finito l’anno a 3845. Se dovesse ottenere qualsiasi altro risultato che non sia la vittoria, ad andare a Torino sarebbe Felix Auger-Aliassime, che intanto ha rinunciato a Metz dopo la finale di Parigi contro Jannik Sinner.

Serve un’impresa, visto che in tabellone c’è anche Novak Djokovic. Insomma, tutto si è tremendamente complicato per il tennista azzurro. Torino era già pronta a celebrare un nuovo record dell’Italtennis, invece ora tutto rischia di saltare.