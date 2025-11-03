“Il no di Sinner alla Coppa Davis? La mia opinione è che non la voglio dare“. Presente alla cerimonia per i Collari d’Oro a Roma, il Ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco ha parlato del rifiuto di Jannik Sinner in Coppa Davis dopo le due consecutive vinte tra 2023 e 2024. “Non è giusto stare a sindacare. Poi è un giocatore individuale e non è una squadra. Saprà prendere le sue decisioni”, ha concluso Velasco, a conferma che paragonare la Coppa Davis a un mondiale di qualsiasi sport di squadra non ha molto senso.

Nelle scorse settimane infatti il no di Sinner alla Coppa Davis aveva generato numerose polemiche e diviso l’opinione pubblica. Diversi sportivi si erano schierati con lui, mentre alcuni giornalisti lo avevano accusato di tradimento e di non dare importanza alla maglia azzurra. La Coppa Davis è ormai una competizione secondaria nel tennis, soprattutto se come Jannik Sinner se ne vincono due consecutive (anche grazie e soprattutto al suo apporto). Dopo una stagione travagliata dal punto di vista fisico e mentale (per il caso clostebol), il tennista italiano ha deciso di rinunciare a indossare la maglia dell’Italia e chiudere il proprio 2025 con le Atp Finals.

Infine Velasco ha analizzato lo stato di salute dello sport italiano a 360 gradi, aggiungendo: “Sta alla grande, tutti gli sport hanno fatto passi in avanti. Giusto nel calcio abbiamo un momento così, ma si risolverà. Esistono i momenti negativi. Poi per andare al mondiale servono i giocatori forti”.