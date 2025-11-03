Masso sfonda la parete di una chiesa nel Comasco, il distacco causato dalle forti piogge: il video dell’interno

Le forti piogge cadute ieri, domenica 2 novembre, nel Comasco, hanno provocato il distacco di due grossi massi – di circa 25 metri cubi ciascuno – a Brienno. Uno dei due massi ha sfondato la parete di una chiesa, l’altro si è fermato vicino al cimitero. I vigili del fuoco hanno recuperato i beni di valore. L’area, a rischio crollo, è stata messa in sicurezza: l’accesso al transito pedonale è vietato. Nel video, le immagini impressionanti della chiesetta danneggiata.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione