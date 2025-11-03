Masso sfonda la parete di una chiesa nel Comasco, il distacco causato dalle forti piogge: il video dell’interno

Le forti piogge cadute ieri, domenica 2 novembre, nel Comasco, hanno provocato il distacco di due grossi massi – di circa 25 metri cubi ciascuno – a Brienno. Uno dei due massi ha sfondato la parete di una chiesa, l’altro si è fermato vicino al cimitero. I vigili del fuoco hanno recuperato i beni di valore. L’area, a rischio crollo, è stata messa in sicurezza: l’accesso al transito pedonale è vietato. Nel video, le immagini impressionanti della chiesetta danneggiata.