Donna accoltellata in Gae Aulenti a Milano, il momento della pugnalata: il video diffuso dai carabinieri

Il video, diffuso dai carabinieri, mostra l’aggressione alla donna di 43 anni accoltellata stamattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti, a Milano. Il filmato è stato recuperato dalle forze dell’ordine dal sistema di videosorveglianza della piazza. Si vede chiaramente l’uomo, con un sacchetto in mano e a volto scoperto, avvicinarsi di spalle alla vittima, Anna Laura Valsecchi, e colpirla. Da quanto si apprende, al momento non c’è un movente o un motivo apparente dietro l’aggressione. La donna, trasportata al Niguarda in gravissime condizioni, è stata sottoposta a un intervento di due ore e attualmente non è in immediato pericolo di vita, ancorché la prognosi resti riservata.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione