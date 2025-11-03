Donna accoltellata in Gae Aulenti a Milano, il momento della pugnalata: il video diffuso dai carabinieri

Il video, diffuso dai carabinieri, mostra l’aggressione alla donna di 43 anni accoltellata stamattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti, a Milano. Il filmato è stato recuperato dalle forze dell’ordine dal sistema di videosorveglianza della piazza. Si vede chiaramente l’uomo, con un sacchetto in mano e a volto scoperto, avvicinarsi di spalle alla vittima, Anna Laura Valsecchi, e colpirla. Da quanto si apprende, al momento non c’è un movente o un motivo apparente dietro l’aggressione. La donna, trasportata al Niguarda in gravissime condizioni, è stata sottoposta a un intervento di due ore e attualmente non è in immediato pericolo di vita, ancorché la prognosi resti riservata.