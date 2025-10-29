La sfida tra Jannik Sinner e Zizou Bergs (numero 41 del ranking Atp), valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, si gioca oggi mercoledì 29 ottobre, ma non prima delle ore 16:30. È infatti il terzo incontro sul centrale della nuova La Défense Arena, dove il torneo francese si è spostato lasciando la storica sede di Bercy, ma il primo – quello “in famiglia” tra i cugini Rinderknech e Vacherot – è durato circa tre ore, facendo slittare di conseguenza Ugo Carabelli-Zverev (secono match) e Sinner-Bergs. Il programma è cominciato alle ore 11.

Il match – così come le altre sfide del Masters 1000 di Parigi – è disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.

Sinner può tornare numero 1, ma solo per una settimana

Il destino di Jannik Sinner in ottica ranking Atp adesso è nelle sue mani: se l’azzurro dovesse trionfare al torneo di Parigi-Bercy, tornerebbe in testa al ranking. L’azzurro infatti non difende alcun punto (non avendo giocato lo scorso anno) e in caso di vittoria salirebbe a 11.500 punti, con Alcaraz che ne ha persi 100 e tornerà a 11.250. Sinner sarebbe primo a +250 punti, ma la settimana dopo tornerebbe virtualmente secondo, visto che prima delle Finals verranno scalati i 1500 della vittoria dello scorso anno. Ad Alcaraz basterà vincere tre partite alle Atp Finals per chiudere l’anno in testa al ranking.