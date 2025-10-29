Alcaraz, clamorosa sconfitta all’esordio: oggi a Parigi in campo Sinner, può tornare numero 1 vincendo il torneo
Carlos Alcaraz perde clamorosamente al secondo turno (il suo primo) contro Cameron Norrie ed è eliminato dal Masters 1000 di Parigi. 2-1 il finale in favore del britannico (6-4, 3-6, 4-6) in circa due ore e mezza di partita. Un risultato inaspettato, che adesso consentirà a Jannik Sinner di poter tornare primo nel ranking Atp, ma a una condizione: dovrà vincere il torneo. Proprio poche ore prima, Sinner aveva parlato della testa della classifica Atp: “Quest’anno è impossibile, ma è un obiettivo per il 2026”. In effetti chiudere il 2025 in testa al ranking – nonostante la sconfitta del rivale spagnolo – è molto difficile, ma anche se per una settimana, Sinner potrà tornare numero 1 al mondo. L’altoatesino intanto scende in campo oggi, mercoledì 29 ottobre, all’esordio a Parigi contro Zizou Bergs. I due non si sono mai incontrati in carriera.
Atp Parigi, quando gioca Sinner e dove vederlo in tv e streaming
La sfida tra Jannik Sinner e Zizou Bergs (numero 41 del ranking Atp), valida per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, si gioca oggi mercoledì 29 ottobre, ma non prima delle ore 16:30. È infatti il terzo incontro sul centrale della nuova La Défense Arena, dove il torneo francese si è spostato lasciando la storica sede di Bercy, ma il primo – quello “in famiglia” tra i cugini Rinderknech e Vacherot – è durato circa tre ore, facendo slittare di conseguenza Ugo Carabelli-Zverev (secono match) e Sinner-Bergs. Il programma è cominciato alle ore 11.
Il match – così come le altre sfide del Masters 1000 di Parigi – è disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.
Sinner può tornare numero 1, ma solo per una settimana
Il destino di Jannik Sinner in ottica ranking Atp adesso è nelle sue mani: se l’azzurro dovesse trionfare al torneo di Parigi-Bercy, tornerebbe in testa al ranking. L’azzurro infatti non difende alcun punto (non avendo giocato lo scorso anno) e in caso di vittoria salirebbe a 11.500 punti, con Alcaraz che ne ha persi 100 e tornerà a 11.250. Sinner sarebbe primo a +250 punti, ma la settimana dopo tornerebbe virtualmente secondo, visto che prima delle Finals verranno scalati i 1500 della vittoria dello scorso anno. Ad Alcaraz basterà vincere tre partite alle Atp Finals per chiudere l’anno in testa al ranking.