Sembrava tutto fatto, o quasi. Adesso il rischio di non vedere Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino è alto. Perché con la vittoria contro Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime ha superato Musetti e al momento lo ha estromesso dal torneo in cui si sfidano i migliori otto. E se il canadese dovesse battere Jannik Sinner in finale – serve un’impresa chiaramente – a quel punto la qualificazione al torneo di Torino sarebbe aritmetica e per l’Italia sfumerebbe il sogno di vedere due italiani qualificati alle Finals.

Se Sinner dovesse invece rispettare i pronostici – battendo Auger-Aliassime – farebbe un grande favore a Musetti e tutto verrebbe rimandato a settimana prossima, con il carrarino alla fine “costretto” a scendere in campo. Musetti giocherà l’Atp 250 di Atene: ha chiesto una wild card in extremis e non avrà altro risultato se non la vittoria per provare a effettuare il controsorpasso sul canadese proprio all’ultimo giorno disponibile. Di contro, Felix Auger-Aliassime giocherà a Metz, nel secondo 250 previsto la prossima settimana. Al momento la situazione vede il canadese a 3845 punti, l’italiano a 3685.

Atp Finals, Auger-Aliassime davanti a Musetti: gli scenari

Gli scenari sono adesso due e sono semplici: se Auger-Aliassime dovesse battere Sinner, come già detto, andrebbe aritmeticamente alle Atp Finals. Se il canadese dovesse perdere, Musetti dovrebbe vincere ad Atene e sperare che il canadese non faccia lo stesso a Metz, oppure arrivare fino in finale e sperare che il suo rivale esca già ai quarti. Insomma, tutto si è tremendamente complicato per il tennista azzurro. Torino era già pronta a celebrare un nuovo record dell’Italtennis, invece ora tutto rischia di saltare. Anche se c’è ancora l’incognita Novak Djokovic: il serbo sembrava dover dare forfait, ma a oggi la sua partecipazione alle Atp Finals è confermata. Se Djokovic dovesse decidere di non andare, sia Musetti che Auger-Aliassime sarebbero sicuri di un posto tra i primi otto.