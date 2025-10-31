“Per me è peggio non giocare ogni tre giorni. Quando la settimana è lunga ho l’impressione di sprecare energie. È arrivato il momento di lasciare la squadra”. Così Pedro ha annunciato l’addio alla Lazio. Ma prima ha un ultimo desiderio: “Voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. Possiamo ancora crescere e puntare alla zona alta della classifica”. 17 anni di carriera, ma solo per due stagioni Pedro non ha giocato in nessuna competizione europea: nel 2016/17 con il Chelsea e quest’anno con la Lazio di Maurizio Sarri, che lo scorso anno è arrivata settima in classifica dopo un’annata complicata.

Ecco perché preferisce sempre giocare ogni tre giorni: “Ma tanti giocatori la pensano come me”. Una carriera con 25 trofei – tanti prestigiosi – e non ancora giunta al termine. Ma per l’ex Barcellona è il momento di cambiare pagina: “Sono legato a questo club. È una questione di età, è difficile trovare spazio”, ha spiegato Pedro, che ha poi concluso: “Quanti anni giocherò? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro“.

I numeri alla Lazio

185 presenze, 34 gol. Questi i numeri di Pedro fin qui in biancoceleste: tra i gol che i tifosi della Lazio ricordano con maggior piacere c’è il primo, quello nel derby contro la Roma vinto dalla Lazio per 3-2 nella sesta giornata del 2021/22. Un gol che nella Capitale – sponda Lazio – ricordano con piacere proprio perché Pedro era appena arrivato dalla Roma (tra i pochi nella storia a farlo). Nella passata stagione invece la sua doppietta ha condannato l’Inter al secondo posto nella penultima giornata di Serie A. Fin qui zero trofei con il club biancoceleste: l’unica speranza – considerando che la squadra di Sarri non è sicuramente tra le favorite per lo scudetto – è la Coppa Italia. Poi sarà addio.