È successo nel territorio di Valfurva. Il mezzo stava portando a Bormio i giovani quando è precipitato per alcuni metri. Quattro minori feriti lievemente, più serie le condizioni dell'autista

Uscito di strada e finito nel torrente Frodolfo un autobus con nove studenti a bordo. È successo nel territorio di Valfurva, in Valtellina, lungo la statale 300 del Gavia intorno alle 7.30, come riferisce il Giorno. Il mezzo stava portando a Bormio i giovani quando è precipitato per alcuni metri prima di cadere in acqua.

Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati all’ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell’autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco di Valdisotto e i carabinieri di Tirano. Dalle ricostruzioni emerge che i primi a dare l’allarme sono stati gli stessi studenti a bordo del bus, che hanno subito avvisato i genitori con gli smartphone.

La strada statale 300 del passo di Gavia è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero dell’autobus uscito fuori strada all’altezza del km 5,4.