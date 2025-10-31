“Chi mi picchiava a destra, chi a sinistra. Non ho fatto neanche in tempo a reagire. Ho preso le botte, poi non ho visto più niente”. Così un uomo di 77 anni ha ricostruito davanti alla giudice Paola Moscaroli l’aggressione subita a fine maggio 2023 a Falconara Marittima, provincia di Ancona. La vicenda è iniziata – come riporta Leggo – quando l’anziano ha aiutato un bambina di 12 anni ad attraversare la strada e l’ha accompagnata fino al portone di casa per poi baciarla. Un gesto che gli è costato una condanna patteggiata a due anni per violenza sessuale. L’edificio è lo stesso dove l’uomo possiede alcuni appartamenti. La ragazzina avrebbe poi raccontato tutto alla famiglia e da lì sarebbe nata la reazione violenta. L’anziano è parte civile in un processo con il padre 38enne della ragazzina e con l’ex compagno 41enne della madre.

L’uomo, ha raccontato, sarebbe stato contattato dallo zio della ragazzina, estraneo all’aggressione, che gli avrebbe chiesto di recarsi il prima possibile nella palazzina per un grave problema. “Sono corso subito nel palazzo dove abita quella famiglia, che conosco da tantissimo tempo e a cui non avrei mai fatto del male” ha detto l’uomo. Giunto nell’androne del palazzo l’anziano è stato aggredito: “Come sono arrivato mi è stato detto: i bambini e i cani non si toccano. Poi le botte, ho preso colpi a sinistra e a destra. Mi sono saltati addosso, non ho avuto neanche il tempo di reagire. A un certo punto ho visto tutto blu. Per fortuna sono arrivati gli agenti della polizia locale”. Nel pestaggio l’anziano aveva riportato fratture al volto con una prognosi di 30 giorni. “Per sei mesi non ho visto bene e ho perso l’udito” ha aggiunto in aula. Anche la madre della bambina ha parlato in aula: “So che mia figlia ha subito abusi, non mi interessa sapere cosa gli è successo, io non ho visto niente”. L’udienza è stata rinviata al 5 febbraio.