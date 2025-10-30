L'azzurro vince in due set in un match luci e ombre chiuso 7-5 6-1: "Non sono fresco, fresco - ha ammesso alla fine del match - Stiamo gestendo"

Ora anche Parigi-Bercy non è più un tabù per Jannik Sinner. Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Con questo traguardo, è entrato almeno una volta tra i migliori otto tennisti in tutti i Masters 1000 del circuito. La vittoria in due set contro l’argentino è la cinquantesima stagionale e la 22esima consecutiva sul cemento indoor, che si conferma la superficie preferita dell’azzurro che venerdì se la vedrà contro Ben Shelton nella caccia alla semifinale, tappa obbligata – e ancora non sufficiente – per cercare di tornare in testa al ranking Atp scalzando Carlos Alcaraz almeno fino alle Atp Finals di Torino.

Ha dovuto sudare, Sinner. Il faccia a faccia con Cerundolo è stato luci e ombre. Nel primo set Sinner è parso meno lucido e brillante del solito, come se fosse un po’ scarico, a corto di energie. Nonostante la mancanza d’intensità nel braccio e nelle gambe, l’altoatesino era riuscito per ben due volte ad andare avanti di un break senza convertire l’opportunità. Così ci sono voluti dodici game per portare a casa il parziale: 7-5. “Non sono fresco, fresco – ha ammesso alla fine del match – Stiamo gestendo”. Piuttosto bene, visto che alla fine il confronto è durato appena 1 ora e 25 minuti grazie all’accelerazione impressa nel secondo set, letteralmente dominato: Sinner ha impostato subito le marce superiori e di break in break ha chiuso con un rotondissimo 6-1.

“Sono stato due volte avanti nel primo set ma non sono riuscito a convertire, non mi sono messo in una posizione semplice. Sono comunque molto contento per come ho concluso il match, è stata un’ottima partita. E questo mi dà fiducia per continuare bene domani, vedremo cosa succederà”, è stato il commento dell’azzurro dopo la vittoria. “Spero di recuperare fisicamente che è la priorità. Comunque una buona performance – ha aggiunto – Oggi non è stata una sfida tanto fisica e questo è positivo. Speriamo di dormire bene ed essere pronto per domani, avrò da affrontare un avversario non semplice”.