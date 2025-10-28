Il mondo FQ

Juventus, Spalletti: “Chi sostituirà Tudor sarà fortunato”. Nel pomeriggio l’incontro con Comolli

Sono ore decisive per il futuro della panchina bianconera. Intanto l'ex ct è intervenuto durante un evento a Milano
Sono ore decisive per il futuro della panchina della Juventus, che in questo momento ha un obiettivo chiaro per il suo futuro: Luciano Spalletti. L’ex ct è il nome individuato da Damien Comolli e dalla dirigenza bianconera per risollevare la squadra dopo l’esonero di Igor Tudor. Questa mattina proprio Spalletti è intervenuto a un evento a Milano, in occasione dello spot con Francesco Totti lanciato da un noto amaro. E non ha smentito un suo possibile arrivo alla Juventus, cercando di svicolare dalle domande sul tema. Nel pomeriggio si sposterà a Torino: è confermato un incontro tra il tecnico e Comolli. Sul piatto un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions.

Le parole di Spalletti

“Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità cosa mi passerà davanti”. Così Spalletti ha commentato a Sky la sua voglia di tornare ad allenare durante l’evento in corso a Milano. Inevitabili le domande sulla Juventus: “Se devo parlare di Tudor non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, seria, un uomo vero. Sarà fortunato quello che lo sostituirà“. Poi, sulle prospettive dei bianconeri, Spalletti ha glissato così: “Oggi sono la persona meno indicata per parlare di Juve”. Ma ha aggiunto: “La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”.

