Il giovane di 23 anni è rimasto incastrato in un macchinario che lo ha poi schiacciato. Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Nel Mantovano, a Cavriana, Diego Lucchini ha perso la vita rimanendo incastrato in un macchinario agricolo. Secondo le prime ricostruzioni, il 23enne stava lavorando in un terreno quando è rimasto bloccato in un argano, usato per arrotolare dei tubi, venendo trascinato e schiacciato. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

I soccorritori giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. La vittima era il titolare dell’azienda agricola New generation farm che produce coloranti naturali per l’industria tessile. La società, fondata nel 2023, coltiva in campi di proprietà i prodotti agricoli che poi usa per le tinture. I macchinari sono stati posti sotto sequestro e la salma è stata portata presso l’obitorio di Mantova per l’autopsia.

Immagine d’archivio