L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per furti e rapine, è il presunto autore di una serie di assalti senza motivo alle passanti: botte e spintoni che hanno portato a prognosi fino a 60 giorni

Sette aggressioni nei confronti di donne che camminavano nella zona di Porta Venezia, a Milano. È l’accusa che viene rivolta a un giovane di 23 anni, arrestato nei giorni scorsi dalla polizia su ordine della procura del capoluogo lombardo. L’uomo, ora in custodia cautelare in carcere, è il presunto autore di una serie di assalti alle passanti con lesioni aggravate: le botte e gli spintoni del giovane hanno portato a prognosi per le vittime fino a 60 giorni.

Secondo gli inquirenti, in particolare, il 23enne ha commesso le aggressioni tra il 13 agosto e il 5 ottobre. Si è scagliato contro donne anche in sella a biciclette, mentre erano intente a rincasare o a raggiungere il posto di lavoro, spintonandole o colpendole improvvisamente in testa o alle gambe, senza alcun motivo. Secondo quanto riferisce il Giorno, a una 32enne ha rotto il naso con un calcio in piena faccia.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, come furti e rapine, e generava preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona, costringendoli a percorrere strade alternative per evitare di incontrarlo. Il 23enne, di origini senegalesi, è stato portato al carcere di San Vittore.