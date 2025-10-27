Napoli, lungo stop per De Bruyne: gli esami confermano le prime sensazioni, c’è lesione

Il belga si è fatto male in occasione del rigore segnato contro l'Inter: già dai primi momenti si era intuito fosse un problema serio

Già le prime sensazioni non lasciavano presagire nulla di buono, adesso è arrivata anche la conferma: Kevin De Bruyne rimarrà fermo a lungo dopo l’infortunio in Napoli-Inter. A dare comunicazione dell’esito degli esami è stato lo stesso club campano: “In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Tradotto: circa quattro mesi di stop. Di più se il recupero procederà con cautela, meno se dovesse fare un “miracolo” e reagire bene in questi mesi. De Bruyne si è fatto male in occasione del tanto discusso calcio di rigore segnato, che ha portato allo stop di Mariani e il guardalinee Bindoni: il belga ha incrociato con il destro, battendo Sommer, e si è subito fermato senza nemmeno esultare e con un viso preoccupatissimo ha lasciato il campo sorretto dai medici. Da subito l’impressione è stata quella di un problema grave: nel secondo tempo De Bruyne è uscito in stampelle, a dimostrazione del fatto che l’infortunio non fosse di lieve entità. Adesso gli esami a confermare i sospetti: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Come cambia il Napoli con l’infortunio di De Bruyne

Un infortunio sicuramente pesante per il Napoli (quattro gol e due assist per lui fin qui, anche se tre gol sono arrivati su rigore e uno su punizione), ma che paradossalmente nel secondo tempo della sfida contro l’Inter ha cambiato volto in positivo alla squadra di Antonio Conte. Adesso con molta probabilità Conte tornerà al modulo originario: 4-3-3, con Scott McTominay che tornerebbe a fare il lavoro d’inserimento (sacrificato in queste prime giornate) che lo scorso anno lo ha portato a segnare 12 gol nella scorsa stagione di Serie A. A beneficiarne potrebbero quindi essere sia David Neres che Noa Lang, che con Conte fin qui non ha avuto un ottimo rapporto.