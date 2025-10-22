“Meglio che non dica nulla. Penso che ogni calciatore voglia giocare, no? Credo che questo dica tutto”. Noa Lang sbotta e si scaglia contro Antonio Conte nel corso di un’intervista dopo Psv-Napoli finita 6-2 in favore degli olandesi ai microfoni di Ziggo Sport. Per Lang era una partita speciale, visto che al Psv ha giocato nelle due stagioni prima di arrivare al Napoli, segnando 11 gol e 10 assist nell’ultimo campionato di Eredivisie. L’olandese è stato accolto da un lungo applauso del pubblico di casa e con toni scherzosi dai suoi ex compagni, ma è sceso in campo soltanto per mezz’ora (accolto ancora una volta da un’ovazione da parte dei suoi ex tifosi).

Lang non ha mai giocato titolare con il Napoli in partite ufficiali e ha manifestato tutta la sua disapprovazione nel corso di un’intervista post partita all’emittente olandese. “Non so cos’altro fare. Mi alleno duramente, ma è meglio che non dica nulla“. Poi quasi rassegnato ha dichiarato: “Non ho altra scelta. Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettare la situazione così com’è. Non ho altra opzione”. Un rapporto complicato anche con Antonio Conte, a dimostrazione di come sia stato un inizio non semplice: Lang ha fin qui giocato soltanto 110 minuti tra Serie A e Champions League. “Non parlo molto con Conte. Gli ho parlato una sola volta”.

Per Conte non è una novità: i precedenti con Neres ed Eriksen

La situazione di Noa Lang non è singolare con Antonio Conte in panchina: l’allenatore leccese inserisce spesso con grande lentezza i nuovi acquisti, soprattutto quando arrivano da campionati esteri. Una simile è capitata anche con David Neres, esattamente un anno fa. In Serie A 2024/25 il brasiliano ha giocato una sola volta titolare nelle prime 14 partite: nonostante ciò, aveva segnato un gol e tre assist nelle prime sei da subentrato. Da dicembre in poi ha invece iniziato ad acquisire continuità, giocando quasi sempre dal primo minuto prima dell’infortunio alla coscia.

Altro paragone possibile è quello con Christian Eriksen, che arrivato all’Inter come il colpo dell’estate ha giocato titolare soltanto cinque volte nelle sue prime undici partite di Serie A (due per “necessità” legate a infortuni degli altri compagni di reparto). Questioni tattiche, così come le ha sempre chiamate Conte, che qualche ora prima aveva dichiarato: “Lang a breve giocherà titolare, sta migliorando”.