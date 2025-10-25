Giovanni Di Lorenzo cade in area dopo un contatto con Henrikh Mkhitaryan, l’arbitro Mariani attende oltre 10 secondi e poi fischia calcio di rigore. Dal dischetto va Kevin De Bruyne e incrocia, segnando la rete dell’1-0 per il Napoli. Nell’occasione, il trequartista belga si tocca il flessore ed esce per infortunio. È successo di tutto in tre minuti durante Napoli-Inter – match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A – dopo un inizio contratto e con non troppe emozioni.

Al 30′ imbucata per Di Lorenzo, che elude il primo avversario, poi allarga la gamba e cade giù dopo un contatto con Mkhitaryan. L’azione prosegue e l’arbitro Mariani ferma il gioco dopo circa 15 secondi, fischiando calcio di rigore. Vibranti le proteste dell’Inter, che chiedeva una revisione al Var, ma dopo un check, il tiro dagli undici metri viene confermato.

Dal dischetto va Kevin De Bruyne, che incrocia, batte Sommer e calciando si fa male al flessore. A giudicare dall’espressione, si teme un infortunio serio: il belga ha lasciato il campo zoppicando vistosamente. Al suo posto è entrato Mathias Olivera. Nella stessa circostanza è stato sostituito anche Mkhitaryan per infortunio: al suo posto l’ex Piotr Zielinski. Dopo minuti concitati, la sfida è ripresa con il Napoli in vantaggio.