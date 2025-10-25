Quando gioca Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna: orario e dove vederlo in tv

I precedenti sono in favore del tedesco: nei sette incontri, l'azzurro ne ha vinti solo tre (ma due negli ultimi due)

Sarà Alexander Zverev l’avversario di Jannik Sinner nella finale dell’Atp 500 di Vienna. Il tedesco ha battuto Lorenzo Musetti nella seconda semifinale in due set e raggiunge così Sinner, che in precedenza aveva battuto Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e mezza di partita. Finale che si giocherà tra i due tennisti favoriti alla vigilia del torneo. Sinner cerca il quarto titolo del 2025, mentre Zverev il secondo dopo la vittoria di aprile all’Atp 500 di Monaco in finale contro Ben Shelton.

L’altoatesino sta reagendo benissimo alle critiche degli ultimi giorni, dopo la rinuncia alla Coppa Davis 2025 e adesso cerca il suo secondo titolo a Vienna dopo quello del 2023. I due si sono affrontati fin qui sette volte in carriera e il tedesco è in vantaggio nei precedenti per 4-3, ma negli ultimi due ha sempre vinto Jannik Sinner.

Sinner-Zverev, i precedenti

Jannik Sinner e Alexander Zverev si sono sfidati sette volte nel corso della loro carriera. Il tedesco è a oggi in vantaggio per 4-3 nei precedenti. Il primo scontro tra i due fu nel 2020, al terzo turno del Roland Garros, dove a vincere fu Sinner in quattro set. Da lì una serie di quattro trionfi consecutivi di Zverev, che ha battuto Sinner nel 2020 a Colonia, nel 2021 agli Us Open, nel 2022 a Monte Carlo e nel 2023 ancora agli Us Open. Tra il 2024 e il 2025 i due si sono incontrati prima a Cincinnati e poi in finale agli Australian Open nel corso di questa stagione.