Jannik Sinner batte Alex De Minaur in due set (6-3, 6-4) in un’ora e mezza di partita e vola in finale all’Atp 500 di Vienna, dove affronterà Alexander Zverev, che ha battuto Lorenzo Musetti. In una settimana complicata – tempestato dalle critiche dopo la rinuncia alla Coppa Davis – l’altoatesino ha concesso poco a De Minaur e lo ha battuto per la dodicesima volta in dodici precedenti complessivi.

Attento, concentrato e propositivo: dopo il dominio contro Bublik, Sinner ha giocato una partita quasi perfetta e già nel primo set era riuscito a indirizzarla – andando sul 4-0 – complice qualche errore di troppo dell’avversario. L’azzurro ha perso la battuta una sola volta (la prima nel torneo) nel primo set: nel quinto gioco, quando però era già sopra di due break. Nel secondo set i due partono bene al servizio, ma – dopo break e controbreak tra quinto e sesto game – nel settimo è Sinner ad avere lo strappo decisivo, andando sul 4-3 e break. Da lì si gioca on serve, con Sinner che chiude il secondo set per 6-4.

L’azzurro ha avuto un buon rendimento al servizio: 67% di prime palle e 74% di punti vinti. Solo due le palle break concesse a De Minaur: entrambe sfruttate al meglio dall’australiano. Per Sinner è la 31esima finale a livello Atp, l’ottava in stagione. Un ottimo bilancio se si considera che per tre mesi (febbraio, marzo e aprile) è rimasto fermo per la sospensione Wada sul caso Clostebol. Si tratta della ventesima vittoria consecutiva sui campi in cemento indoor, la nona di fila a Vienna.

Da segnalare un “insolito” warning: nel settimo gioco del primo set Sinner ha ricevuto un warning dall’irlandese Fergus Murphy per non aver ripreso il gioco nei tempi consentiti. Nel successivo cambio di campo, l’altoatesino ha spiegato di aver avuto bisogno di qualche secondo in più per battere, ma l’arbitro ha replicato che in quel caso avrebbe dovuto alzare il braccio per richiamare la sua attenzione. A quel punto Sinner ha controbattuto: “Non è come dici tu, hai sbagliato…”.

Le parole di Sinner