Il giovedì di Europa e Conference League ha portato all’Italia le importanti vittorie di Fiorentina e Bologna. La viola di Pioli, in crisi di risultati, in realtà in campo europeo ha cominciato benissimo: il roboante 3 a 0 contro il Rapid Vienna la porta in testa alla classifica di Conference. La squadra di Italiano invece si trova in una situazione opposta: in campionato è lanciata, in Europa ha trovato finalmente i primi cruciali tre punti battendo 2 a 1 in trasferta lo Steaua Bucarest. Nel frattempo è arrivata però l’inaspettata sconfitta della Roma di Gasperini, battuta all’Olimpico per 2 a 1 dal Viktoria Plzen. Ecco, la debacle giallorossa restituisce una fotografia dei nostri club in Europa: al momento l’Italia è messa malissimo nel ranking Uefa stagionale, la classifica che assegna un posto in più in Champions League ai primi due Paesi. È ottava, perfino dietro a Cipro.

Non è una sorpresa, se si guardano le classifiche della League Phase di Champions, Europa e Conference League. A punteggio pieno ci sono solo l’Inter e appunto la Fiorentina. Nella massima competizione, finora Atalanta e Napoli hanno racimolato solo una vittoria a testa, mentre la Juventus è ferma a due pareggi. In Europa League, si è detto del Bologna che è a quota 4 punti grazie alla prima vittoria di ieri, mentre la Roma – che era data tra le favorite – è ferma al successo ottenuto nella prima giornata. In altre parole, le italiane stanno faticando tremendamente in Europa in queste prime giornate: c’è ancora tempo per recuperare, ma al momento l’idea di aver il prossimo anno 5 squadre in Champions è più che un miraggio.

Il ranking Uefa | La classifica aggiornata

Nel ranking Uefa aggiornato ad oggi, 24 ottobre, domina l’Inghilterra, che già quest’anno a 9 club in Europa. Secondo a sorpresa c’è il Portogallo, davanti quindi anche a leghe top come Germania e Spagna. L’Italia rispetto alla seconda posizione dei lusitani – 7.600 e 5 squadre coinvolte – deve recuperare già 0,8 punti, essendo ferma a 6.857 punti con 7 squadre. Il coefficiente viene calcolato dividendo i risultati ottenuti per il totale dei club italiani partecipanti alle competizioni stagionali. L’Italia ha tempo per recuperare questo ritardo, ma deve invertire la rotta già dalla prossima giornata, in programma tra il 4 e il 6 novembre