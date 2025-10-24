Durante l’opening night della Nba su NBC, Michael Jordan ha raccontato al giornalista Mike Tirico un aneddoto relativo a poche settimane fa, durante la Ryder Cup di golf giocata a Farmingdale. Il giocatore di basket più famoso della storia aveva affittato una casa: “Il padrone è venuto per farsi qualche foto e poi mi ha chiesto, davanti ai nipoti, di tirare un tiro libero. Non ero così preoccupato da anni”. Jordan ha infatti raccontato che da tempo non prendeva in mano un pallone da basket e che il nervosismo era dovuto alle aspettative dei bambini presenti, visti i racconti delle sue gesta tramandati dai genitori. A molti il racconto della stella dei Chicago Bulls era sembrato esagerato, ma ora è spuntato il video che invece testimonia il tutto. Si vede Jordan parlare con i bambini e poi provare un tiro libero. E torna alla mente la celebre frase del film Space Jam: “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa”. La risposta è scontata.