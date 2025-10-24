Durante l’opening night della Nba su NBC, Michael Jordan ha raccontato al giornalista Mike Tirico un aneddoto relativo a poche settimane fa, durante la Ryder Cup di golf giocata a Farmingdale. Il giocatore di basket più famoso della storia aveva affittato una casa: “Il padrone è venuto per farsi qualche foto e poi mi ha chiesto, davanti ai nipoti, di tirare un tiro libero. Non ero così preoccupato da anni”. Jordan ha infatti raccontato che da tempo non prendeva in mano un pallone da basket e che il nervosismo era dovuto alle aspettative dei bambini presenti, visti i racconti delle sue gesta tramandati dai genitori. A molti il racconto della stella dei Chicago Bulls era sembrato esagerato, ma ora è spuntato il video che invece testimonia il tutto. Si vede Jordan parlare con i bambini e poi provare un tiro libero. E torna alla mente la celebre frase del film Space Jam: “Vediamo se mi ricordo ancora come si fa”. La risposta è scontata.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione