“Mostrò il numero di Allegri in un video su Tik Tok”, Andrea Diprè a processo a Torino: cosa era successo
Mostrò il numero di cellulare di Massimiliano Allegri in un video su TikTok, costringendo l’attuale allenatore del Milan – all’epoca dei fatti alla Juventus – a cambiare il numero di telefono dopo aver ricevuto numerosissime chiamate in pochi minuti. Il noto youtuber e content creator Andrea Diprè è ora a processo a Torino. La prima udienza si è tenuta giovedì 23 ottobre, mentre il processo è stato rinviato al 22 gennaio 2026.
Diprè è imputato a Torino con l’accusa di violazione della legge sulla privacy dopo la querela presentata da Massimiliano Allegri. Il processo doveva aprirsi questa mattina – 23 ottobre – a Palazzo di giustizia ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Diprè, con intenti scherzosi, fece ad Allegri – all’epoca tecnico della Juventus – presentandosi come “l’avvocato della Fiorentina” e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su Tiktok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi.
Era in periodo di calciomercato e si vociferava che la Juventus avrebbe ceduto Dusan Vlahovic. Diprè chiamo Allegri e si presentò appunto come “l’avvocato della Fiorentina”, ma l’allenatore del Milan capì subito essere uno scherzo e riattaccò dopo pochi secondi. In quel momento lo youtuber si stava riprendendo e mostrò per qualche attimo il numero di telefono “in modo accidentale”, spiega l’avvocato.
“In realtà – spiega il difensore di Diprè, l’avvocato Monica Piccoli, del Foro di Verona – l’apparizione del numero fu del tutto accidentale. E fu anche brevissima: non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri e ci siamo giù scusati più volte per quel che è successo”. Sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo. A sostenere l’accusa è il pm Valentina Sellaroli. Allegri è costituito parte civile con l’avvocato Pietro Nacci Manara.