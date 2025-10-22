Il mondo FQ

Naufragio al largo della Tunisia: almeno 40 morti, tra le vittime anche neonati

di F. Q.
30 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera
Sono 40 le persone che hanno perso la vita in un naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Un’imbarcazione, con a bordo almeno 70 migranti subsahariani, si è ribaltata davanti alla costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Tra le vittime, anche neonati.

Altre 30 persone sono state tratte in salvo dalla Guardia Costiera. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi, alla radio tunisina Mosaïque FM. La procura ha ordinato l’apertura di un’indagine.

“Ancora un naufragio, ancora morti. Persone in fuga, persone disperate, persone sfruttate hanno trovato la morte nel viaggio della speranza”, ha commentato il Mons. Gian Carlo Perego, presidente della commissione Cei che si occupa di immigrazione e presidente della fondazione Migrantes. Perego ha denunciato l’immobilismo dell’Europa: “Nessuno ancora ha pensato di tracciare un canale umanitario e assistito nel Mediterraneo”.

Immagine d’archivio

