Si era affacciato dalla finestra per salutare la sorella, poi è precipitato nel vuoto. Un bambino di 11 anni è caduto giù dal terzo piano di un palazzo in via Beniamino De Ritis a Roma, in zona Tiburtina, intorno alle 11.40 della mattina di oggi, martedì 21 ottobre. Subito soccorso dal 118, è stato portato in gravi condizioni, intubato, in ospedale. La strada in cui si è verificato l’incidente è rimasta chiusa per ore per gli accertamenti della polizia.

Da una prima ricostruzione emerge che l’11enne, arrivato nella Capitale insieme alla famiglia per assistere a una festa di laurea, si è sporto troppo dalla finestra del bed and breakfast in cui alloggiava per guardare la sorella che era appena uscita dal portone d’ingresso. “Io sono scioccata, ho sentito le grida e un grande boato, visto che il bambino prima di arrivare a terra è rimbalzato su un camion parcheggiato sotto”, racconta all’Adnkronos Antonella, una condomina che si trovava al primo piano. “Ho visto che questo ragazzino si affacciava dal terzo piano ed è successo all’improvviso, non l’ho visto cadere però”, spiega un’altra signora che abita in via Ostiense, poco lontano dal luogo dei fatti.

Il palazzo ha 7 piani, al secondo abitano tre ragazzi che hanno le scrivanie che affacciano alla finestra: “Io non ho visto niente perché mi trovavo in un’altra stanza, ma il mio coinquilino stava studiando e ha detto di avere visto un’ombra che cadeva nel vuoto”, spiega Giuseppe, studente di giurisprudenza all’università La Sapienza. “Come tutti quelli che hanno assistito alla scena anche noi abbiamo chiamato il 118, poi siamo corsi giù dalle scale – continua il ragazzo – a quel punto abbiamo visto la madre e il padre”.

Il piccolo, ricoverato all’ospedale Bmabino Gesù, è uscito dalla sala operatoria dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi non è stata sciolta.