Ultimo aggiornamento: 10:45

“Vistosa crepa sul cavalcavia della tangenziale a Moncalieri”: la foto diventa virale

di F. Q.
L'immagine ha attirato l'attenzione di un politico locale che ha inviato lo scatto al viceministro Edoardo Rixi chiedendo rassicurazioni
Un cavalcavia con una vistosa spaccatura. È l’immagine che desta paura in alcuni cittadini di Moncalieri, che decidono di postare la foto su un gruppo Facebook e che velocemente diventa virale attirando l’attenzione di un politico locale. La crepa si troverebbe sul tratto sopraelevato della tangenziale di Torino. Il vistoso difetto, come riporta TorinoToday, è stato definito da Mino Giachino, responsabile economico Dc nel capoluogo piemontese, “poco rassicurante”. Giachino ha affermato di aver inviato l’immagine al viceministro Edoardo Rixi del ministero delle infrastrutture.

Non si esclude che la foto possa ritrarre un giunto di dilatazione: elemento strutturale indispensabile per collegare le varie porzioni di un viadotto e gestire così i vari movimenti dovuti alla dilatazione termica.

Immagine dal profilo Facebook di Mino Giachino

