Si sono tenuti a Roma i funerali di Sofia Corradi, celebre per aver ideato il fortunato programma Erasmus, che ha reso internazionali gli studi per milioni di studenti nel mondo. “Sofia è stata la prima vera influencer delle politiche giovanili europee”, ha detto Valentina Presa, amica ed ex studentessa Erasmus. “Più di sei milioni di studenti hanno usufruito di questo programma” ha aggiunto Don Davide, parroco della chiesa di Santa Giovanna Antida a Roma, dove si sono tenute le esequie.