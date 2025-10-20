Un maxi-down di servizi e piattaforme online si è registrato in tutto il mondo lunedì 20 ottobre. I malfunzionamenti dei server di Amazon web service (Aws) si stanno ripercuotendo sulle centinaia di applicazioni, piattaforme e servizi streaming che si appoggiano al cloud, da Canva e Snapchat ai videogiochi Clash Royale, Roblox e Fortnite. Tra le piattaforme colpite anche l’intelligenza artificiale di Perplexity, poi Parsely, Substack e Qlik: interruzioni e rallentamenti anche per Prime Video e Alexa, così come per Venmo, il servizio di pagamenti di PayPal. Segnalazioni di down anche per le piattaforme social.

A Downdetector, il sito che riporta in tempo reale le interruzioni dei servizi online, sono arrivate oltre duemila segnalazioni negli Stati Uniti. Problemi nella navigazione sono stati riscontrati anche in Italia. “Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi Aws”, ha comunicato Amazon. Non risulta ancora chiara la natura del problema tecnico, ma sono stati comunicati da più siti manutenzioni straordinarie e interventi d’emergenza in corso.