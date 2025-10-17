Addio stemmi e onori. Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è stato lui stesso in un comunicato, arrivato dopo gli scandali sessuali legati a Jeffrey Epstein. Già a settembre era trapelato da fonti vicine al re che il duca e la duchessa non erano più i benvenuti a corte. Anche perché, secondo alcune testimonianze, Sarah avrebbe continuato a mantenere rapporti con Epstein anche dopo le sue condanne. Per questo già da alcuni anni si erano entrambi ritirati a vita privata. Ora arriva la decisione ulteriore: rinunciare ai titoli e ai privilegi regali connessi. Nel comunicato ufficiale Andrea ha colto però l’occasione anche per ribadire la propria estraneità ai fatti.

“Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro. Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica“, ha sottolineato Andrea. “Con il consenso di Sua Maestà riteniamo che ora sia necessario fare un ulteriore passo avanti. Non userò quindi più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me”.