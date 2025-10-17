Una sosta da incubo per il Milan. Dopo l’infortunio di Rabiot – che è più grave del previsto – anche Christian Pulisic dovrà rimanere fuori per alcune settimane dopo l’infortunio in nazionale con gli Usa. La risonanza magnetica eseguita oggi ha infatti evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni, ma rimarrà fuori almeno per tre settimane. Pulisic salterà sicuramente le sfide contro Fiorentina, Pisa e Atalanta. Come per Rabiot, l’obiettivo è provare a recuperare per la sfida del 2 novembre contro la Roma, ma è un obiettivo ambizioso.

Nel corso dell’amichevole tra Usa e Australia, l’americano è uscito infatti al 31esimo del primo tempo per un infortunio muscolare. Pulisic era già in dubbio prima della partita per un problemino alla caviglia che non gli ha permesso già di scendere in campo dal primo minuto contro l’Ecuador, nella prima delle due amichevoli disputate dagli Usa. Poi aveva giocato 18 minuti, prima di tornare in campo da titolare appunto contro l’Australia e uscire per un problema muscolare.

A differenza di Rabiot, si era capito da subito che l’infortunio di Pulisic fosse preoccupante. Già dalle parole del Ct degli Usa Pochettino, che aveva dichiarato: “Ha sentito tirare alla coscia”. Senza complicazioni, il miglior marcatore del Milan (6 gol fin qui) tornerà nella sfida contro il Parma dell’8 novembre, ma vista la gravità dell’infortunio e l’importanza del momento, potrebbe prevalere la prudenza e quindi lo statunitense potrebbe tornare dopo la sosta di novembre.

Una sosta che Massimiliano Allegri cercherà di mettersi subito alle spalle, considerando che due dei suoi giocatori chiave hanno accusato problemi muscolari che li terranno distanti dai campi per diverso tempo, in un mese chiave per il Milan: i rossoneri tra ottobre e novembre affronteranno infatti Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma. Parma, Inter e Lazio. L’allenatore livornese sorride però per Alexis Saelemaekers: il belga sembrava un sicuro assente per la sfida contro la Fiorentina, ma ha accelerato il processo di recupero e potrebbe anche esserci contro la formazione viola.