Milan, l’infortunio di Rabiot è più grave del previsto: c’è lesione. I tempi di recupero

Il francese aveva accusato il problema al polpaccio nella sfida contro l'Azerbaigian: salterà Fiorentina e Pisa, si tenta il recupero per i match contro Atalanta o Roma

In attesa di capire le condizioni di Christian Pulisic, in casa Milan c’è ansia per quelle di Adrien Rabiot. Il francese è stato sottoposto infatti a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale e l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra dieci giorni, ma di sicuro salta la sfida contro la Fiorentina, quella contro il Pisa e probabilmente anche quella contro l’Atalanta. L’obiettivo è provare a recuperare per Milan-Roma del 2 novembre.

Il francese aveva giocato contro l’Azerbaigian nella prima sfida di qualificazione ai Mondiali 2026, ma aveva accusato un problema al polpaccio ed era rimasto a riposo nel 2-2 in Islanda. Un problema che non sembrava grave dalle prime sensazioni, ma gli esami hanno evidenziato una lesione che costringerà Rabiot a rimanere fermo almeno per due settimane. Un’assenza pesante per Massimiliano Allegri, che dall’altra parte può sperare invece in Alexis Saelemaekers, che sembrava sicuro assente ma sta recuperando bene e potrebbe rientrare già contro la Fiorentina.

Milan, Rabiot out: ansia per Pulisic

Dopo Saelemaekers, i problemi per Rabiot e Leao, si è infatti fermato anche Christian Pulisic, giocatore chiave dei rossoneri in questo inizio di stagione. Nel corso dell’amichevole tra Usa e Australia, l’americano è uscito infatti al 31esimo del primo tempo per un infortunio muscolare. Il ct degli Usa Mauricio Pochettino non è sembrato ottimista in un primo momento: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Volerà in Italia, al momento non possiamo dire nulla”. Il suo volo in Italia è stato però posticipato di un giorno e arriverà venerdì 17 ottobre.

Pulisic era già in dubbio prima della partita per un problemino alla caviglia che non gli ha permesso già di scendere in campo dal primo minuto contro l’Ecuador, nella prima delle due amichevoli disputate dagli Usa. Poi aveva giocato 18 minuti, prima di tornare in campo da titolare appunto contro l’Australia e uscire per un problema muscolare. Da valutare adesso le sue condizioni in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina, dove Allegri dovrà già rinunciare a Rabiot.