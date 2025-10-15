Si fa male anche Pulisic: “Ha sentito qualcosa alla coscia”. Ansia in casa Milan

Non c’è pace per il Milan e per Massimiliano Allegri. Dopo Saelemaekers, i problemi per Rabiot e Leao, si ferma anche Christian Pulisic, giocatore chiave dei rossoneri in questo inizio di stagione. Nel corso dell’amichevole tra Usa e Australia, l’americano è uscito infatti al 31esimo del primo tempo per un infortunio muscolare. Il ct degli Usa Mauricio Pochettino non è sembrato ottimista: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Volerà in Italia, al momento non possiamo dire nulla”.

Pulisic era già in dubbio prima della partita per un problemino alla caviglia che non gli ha permesso già di scendere in campo dal primo minuto contro l’Ecuador, nella prima delle due amichevoli disputate dagli Usa. Poi aveva giocato 18 minuti, prima di tornare in campo da titolare appunto contro l’Australia e uscire per un problema muscolare. Da valutare adesso le sue condizioni in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina, dove Allegri dovrà già rinunciare a Saelemaekers, alle prese con una lesione muscolare che lo terrà fuori per un mese.

Mancano quattro giorni alla partita e in casa Milan la preoccupazione è d’obbligo: Allegri spera di averlo a disposizione, quantomeno per la panchina, ma solo gli ultimi esami che svolgerà in Italia potranno chiarire l’entità del problema muscolare. Pulisic ha segnato quattro gol in tre partite, prima di sbagliare il rigore contro la Juventus nel match finito per 0-0.