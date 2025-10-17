Il mondo FQ

Garlasco, Andrea Sempio nomina l’avvocato Liborio Cataliotti. Vannoni (Stamina) e Wanna Marchi tra gli assistiti in passato

 Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, assiste Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla 'Gintoneria'
Dopo aver deciso di non avvalersi più del lavoro di Massimo Lovati, Andrea Sempio ha scelto come nuovo avvocato Liborio Cataliotti. Il 37enne è accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso “con ignoti o con Stasi”, come da capo di imputazione. Il legale del foro di Reggio Emilia, 59 anni, è stato lo storico difensore di Vanna Marchi e assiste ancora oggi la figlia Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza nel procedimento in corso a Milano sulla ‘Gintoneria’ che dovrebbe chiudersi in settimana con un patteggiamento.

Tra i casi che lo hanno reso celebre la difesa di Davide Vannoni nella controversa vicenda del ‘metodo Stamina’. Nell’ultimo anno si è occupato di assistere anche alcuni ufficiali della Guardia di finanza che sono stati rinviati a giudizio a Crotone per il naufragio dei migranti di Cutro del 26 febbraio 2023. Ha difeso anche lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, imputato nel processo per l’omicidio della ragazza pakistana.

