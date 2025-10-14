Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 13:22

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Massimo Lovati

di F. Q.
Il legale era finito nella polemica per le sue dichiarazioni rilasciate in particolare a Fabrizio Corona
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all’avvocato Massimo Lovati
Icona dei commenti Commenti

Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio, il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone. La revoca del mandato è l’ultimo atto della polemica partita dalle dichiarazioni del legale in tv, in varie trasmissioni e talk show, tra cui Falsissimo di Fabrizio Corona. Per giustificarsi tra l’altro Lovati aveva detto che l’ex paparazzo l’aveva “fatto ebere”. Dopo averci pensato per qualche giorno, Sempio ha deciso di non avvalersi più del lavoro di Lovati. Resta invece a difenderlo Angela Taccia che verrà affiancata da un nuovo legale, il cui nome sarà comunicato ufficialmente nei prossimi giorni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione