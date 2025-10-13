Milan-Fiorentina falcidiata dalla sosta per le nazionali: dopo Kean, in dubbio anche Leao e Rabiot

In vista del match di domenica sera, le condizioni di alcuni big preoccupano Pioli e Allegri: assente Saelemaekers, ci sarà invece Estupinan

È stata fin qui una sosta per le nazionali sfortunata per Milan e Fiorentina, che domenica sera – alle 20:45 – si affrontano in uno dei tanti match da seguire nel prossimo turno di Serie A. Le due squadre infatti continuano a perdere pezzi in vista di una partita che rischia di non avere alcuni dei suoi protagonisti. Perché se lato Fiorentina si spera che il problema di Moise Kean accusato contro l’Estonia non sia grave (oggi, 13 ottobre, gli esami decisivi), lato Milan c’è un Max Allegri preoccupato.

Perso Alexis Saelemaekers – che mancherà senza alcun dubbio – a preoccupare l’allenatore toscano sono le condizioni di Pervis Estupinan, Rafael Leao e Adrien Rabiot, giocatori chiave del Milan, che hanno accusato problemi fisici rispettivamente con Ecuador, Portogallo e Francia. Tutti elementi fondamentali per Allegri, che valuta anche un eventuale cambio modulo in caso di più assenze.

Infortunati Milan: le ultime su Leao, Rabiot ed Estupinan

Preoccupazione in casa Milan per le condizioni di diversi calciatori. Più che a Milanello, Massimiliano Allegri infatti guarda ai ritiri delle varie nazionali per capire come preparare il match di domenica contro la Fiorentina. Partendo da Alexis Saelemaekers, giocatore chiave per l’allenatore livornese, che da inizio anno ha sempre giocato titolare. Il belga sicuramente non ci sarà contro la Fiorentina, ma si teme anche possa rimanere fermo per un mese a causa di una lesione. Intanto ha lasciato il ritiro del Belgio e adesso a Milano svolgerà gli esami del caso. Diverse le condizioni di Estupinan: l’ecuadoriano si è infortunato nell’amichevole contro gli Stati Uniti ed è stato sostituito a fine primo tempo per un forte dolore alla caviglia sinistra. Salterà la gara contro il Messico in nazionale, ma dovrebbe recuperare per il match contro la Fiorentina.

A preoccupare però Massimiliano Allegri sono le condizioni di Rafael Leao e Adrien Rabiot. Il portoghese non si è allenato negli ultimi giorni con la sua nazionale, è tornato a Milano e stamattina, 13 ottobre, è arrivato prestissimo al centro sportivo per dare un segnale ad Allegri dopo le discussioni del post Juve. Leao sembra non essersi allenato a scopo precauzionale con il Portogallo e quindi dovrebbe recuperare per la Fiorentina. Differente il discorso per Adrien Rabiot, che nonostante abbia segnato (e giocato 90 minuti) contro l’Azerbaigian, era stato beccato dalle telecamere mentre si sottoponeva a un massaggio al polpaccio sinistro, dove ha accusato un problema. È in dubbio per domenica sera, ma il Milan segue con attenzione l’evolversi della situazione.

Come sta Moise Kean

Lato Fiorentina si attendono novità invece per le condizioni di Moise Kean, fulcro dell’attacco viola. Kean ha giocato solo 15 minuti contro l’Estonia (trovando anche il gol dello 0-1) a causa di un infortunio alla caviglia. Un problema che nelle prime ore aveva preoccupato gli italiani e i tifosi della Fiorentina, ma che sembra non essere grave. I primi esami hanno dato esito negativo e Kean è rimasto in ritiro: lo stesso attaccante dice di star meglio, ma avverte ancora fastidio quando fa pressione sulla caviglia. Oggi, 13 ottobre, effettuerà una risonanza magnetica: dopo si prenderà una decisione. O rimarrà in ritiro o tornerà a Firenze già prima del match contro Israele, senza rischiare. La sua presenza per domenica è ovviamente in dubbio.