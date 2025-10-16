Il mondo FQ

Liceo evacuato a Pescara, l’arrivo delle ambulanze e gli studenti fuori dall’istituto – Video

I primi riscontri hanno escluso che si sia trattato di ammoniaca
È scattato il protocollo per le maxi emergenze, a Pescara, al liceo statale Marconi, dopo che una sostanza si è sprigionata nella struttura. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un’altra è all’ospedale di Chieti. Si tratta – lo si apprende da fonti sanitarie – di una sostanza irritativa non ancora identificata, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Lanciato l’allarme, l’istituto è stato subito evacuato.

