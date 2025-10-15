Non ce l’ha fatta Stefano Luigi Cena, il giostraio di 65 anni vittima di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre a Capena – provincia di Roma – durante i festeggiamenti per la “Sagra del vino e dell’uva”. L’uomo era stato aggredito da un gruppo di nove ragazzi che non volevano pagare il biglietto per la giostra.

L’uomo era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Nell’aggressione il 65enne aveva riportato una frattura del cranio e una serie di altre problematiche, che hanno costretto i medici a ricoverarlo in prognosi riservata. Il 10 ottobre era entrato in coma. Le ferite riportate erano troppo gravi, il decesso è avvenuto martedì. I nove aggressori sono già stati identificati e denunciati dai carabinieri.

Il Comune di Capena si è unito al cordoglio della famiglia: “Luigi è stato un nostro concittadino che, per molti anni, prima con i suoi genitori Nello e Dina , poi con la sua intera famiglia , ha costituito un punto di riferimento per il divertimento e lo svago di intere generazioni. Da giorni, le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire le dinamiche e le responsabilità del violento episodio che ha causato la sua assurda e violenta morte. Ci auguriamo che quanto prima i colpevoli siano assicurati alla giustizia”.