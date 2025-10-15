Il mondo FQ

La confessione di Gaetano Maranzano ai pm di Palermo: “Paolo Taormina mi voleva sfidare”

"Siccome lui era in difetto con me mi guardava male e si agitava, nel suo cervello mi voleva sfidare" ha detto Gaetano Maranzano ai pm di Palermo. Oggi l'udienza di convalida del fermo davanti al gip
Mi sfidava. Mi voleva mettere in cattiva luce davanti alle persone”. È la confessione di Gaetano Maranzano, il 28enne palermitano reo confesso, che sabato 11 ottobre uccise Paolo Taormina con un colpo di pistola alla testa. Maranzano ha raccontato ai pm della procura di Palermo quanto accaduto nelle prime ore di quella notte. “Non mi stuzzicare perché lo sai che ce l’ho con te. Lui se n’è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Abbiamo litigato e gli ho sparato”.

Maranzano ha anche raccontato di come avesse ricevuto “un’offesa” da Taormina quando, mesi prima, la vittima avrebbe scritto sui social alla fidanzata. Un particolare su cui stanno indagando gli investigatori, ma al momento senza riscontri. “Siccome lui era in difetto con me mi guardava male e si agitava, nel suo cervello mi voleva sfidare“, dice Maranzano, come si legge nel provvedimento di fermo. Taormina, che aiutava i genitori nel locale di loro proprietà “O Scruscio”, era intervenuto per sedare una rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi. “Mi diceva che non si doveva fare casino. I ragazzi facevano casino e lui è venuto a prendere di petto me. In più io avevo astio con lui per la cosa di mia moglie. Mi sfidava – ha detto Maranzano -. Parlava verso di me diceva ‘qua non si deve fare vucciria. Mi state siddiando’. Mi voleva mettere in cattiva luce davanti alle persone”.

Questa mattina si terrà l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al gip, di Gaetano Maranzano. Il 28enne arrestato domenica dalla polizia, sarà assistito dagli avvocati Rosanna Vella e Melchiorre Monteleone. L’indagato è accusato di omicidio volontario.

